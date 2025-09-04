В Петушках планируют создать туристический маршрут «По местам Венедикта Ерофеева».

Епархия Владимирской области выступила с резкой критикой в адрес писателя Венедикта Ерофеева, чье творчество, по мнению церкви, «несет деструктивный заряд». Заявление об этом она оставила в своих соцсетях.Епархия призвала СМИ и деятелей культуры воздержаться от популяризации автора, обвинив его в искажении национального образа, пропаганде порока и кощунственном представлении о Боге.В то же время, в городе Петушки, где разворачивается действие главного произведения Ерофеева «Москва-Петушки», планируют создать туристический маршрут «По местам Венедикта Ерофеева» стоимостью 5 млн рублей.