Ближайшая премьера спектакля «”Гениалиссимус” – исторический анекдот на основе биографии генералиссимуса А.В. Суворова» пройдет 10 сентября. В этом году в нашей стране отмечается

Ближайшая премьера спектакля «”Гениалиссимус” – исторический анекдот на основе биографии генералиссимуса А.В. Суворова» пройдет 10 сентября. В этом году в нашей стране отмечается 225-я годовщина со дня смерти великого русского полководца. Из материала пресс-службы Владимирского областного театра кукол Три века отделяют нас от рождения А.В. Суворова. Одни факты его биографии не сохранились. Другие еще при