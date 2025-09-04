В России стартовал дополнительный этап сдачи Основного государственного экзамена (ОГЭ) для тех, кто не смог успешно сдать экзамены в основной период и не получил аттестат. Среди выпускников

В России стартовал дополнительный этап сдачи Основного государственного экзамена (ОГЭ) для тех, кто не смог успешно сдать экзамены в основной период и не получил аттестат. Среди выпускников Владимира около 350 учеников девятых классов воспользуются возможностью пересдачи. В городском управлении образования и молодежной политики рассказали, что большинство детей будут пересдавать “русский язык” и “математику”. Дополнительные экзамены