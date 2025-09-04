Отпевание состоится 5 сентября в 12:00.

Во Владимирской области скончался бывший главный санитарный врач региона, Заслуженный врач РФ Евгений Анатольевич Лисицин. Ему было 73 года. Об этом сообщила пресс-служба областного РоспотребнадзораЛисицин более 20 лет возглавлял санитарную службу области. Коллеги вспоминают его как талантливого врача и уважаемого профессионала.Отпевание состоится 5 сентября в 12:00 в Вознесенском храме Владимира.