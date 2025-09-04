ДТП случилось 3 сентября на улице Безыменского. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель «Волги» двигался в сторону улицы Куйбышева. Он не справился

ДТП случилось 3 сентября на улице Безыменского. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель «Волги» двигался в сторону улицы Куйбышева. Он не справился с управлением, вылетел на встречку и столкнулся с иномаркой. Оба водителя получили травмы. Врачи направили их на амбулаторное лечение. Из материала пресс-службы УМВД по Владимирской области По результатам проведенного на