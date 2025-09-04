Изначально планировалось трудоустроить 3300 человек

Во Владимирской области летом 2025 года работу нашли 3840 подростков. Изначально планировалось трудоустроить 3300 человек, но фактическое число оказалось выше. Об этом сообщила пресс-служба правительства.Ребята занимались благоустройством, помогали в подготовке школ и ухаживали за памятниками. При подборе вакансий учитывались пожелания подростков и требования закона.Напомним, ранее мы писали, что владимирский филиал ПИМУ принял рекордное количество студентов.