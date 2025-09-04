В прошлом году за купальный сезон погибли 45 человек.

Во Владимирской области завершился купальный сезон 2025 с позитивными сдвигами, но и трагичными инцидентами. Об этом рассказали в ГУ МЧС по региону.Так, 31 августа закрыты 41 оборудованный пляж. Количество погибших снизилось на 19 человек по сравнению с прошлым годом. В этом году 26 человек погибли, а в прошлом 45. Спасатели провели 150+ патрулирований и обучили 6,5 тыс. детей правилам безопасности. Все трагедии произошли на необорудованных «диких» пляжах, погибло трое детей.Напомним, ранее мы писали, что