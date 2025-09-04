Сегодня во Владимире прошел совместный рейд сотрудников МЧС и ГИБДД под названием «Уступи дорогу помощи!». Его целью стало привлечение внимания водителей к важности беспрепятственного

Сегодня во Владимире прошел совместный рейд сотрудников МЧС и ГИБДД под названием «Уступи дорогу помощи!». Его целью стало привлечение внимания водителей к важности беспрепятственного проезда для спешащих на помощь автомобилей. В ходе акции инспекторы и спасатели проехали по оживленным улицам города на пожарной машине с включенными спецсигналами. В результате проверки был зафиксирован один водитель, который