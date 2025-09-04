Прощание с погибшим состоялось 3 сентября.

В ходе спецоперации на Украине погиб рядовой, уроженец города Меленки Владимирской области. Мужчина было 44 года. Об этом рассказали местные власти.Он добровольно заключил контракт с Минобороны и отдал жизнь, выполняя воинский долг в Макеевке 8 октября 2024 года.Прощание с погибшим состоялось 3 сентября 2025 года на Аллее Героев городского кладбища. На церемонии присутствовали родные, близкие и представители администрации округа.Напомним, ранее мы писали, что в