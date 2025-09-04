Благоустройством улиц, скверов и парков в областной столице занимается муниципальное предприятие «Зелёный город». Подготовка к зиме идёт полным ходом. Сотрудники начали демонтаж подвесных

Благоустройством улиц, скверов и парков в областной столице занимается муниципальное предприятие «Зелёный город». Подготовка к зиме идёт полным ходом. Сотрудники начали демонтаж подвесных вазонов на центральных улицах и в скверах. Одновременно работники проверяют их состояние, при необходимости ремонтируют и обновляют крепления. Это позволяет продлить срок службы украшений и обеспечить их безопасное использование в будущем году.