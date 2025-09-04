Он остался и без машины, и без денег.

Во Владимирской области участились случаи мошенничества через интернет. Об этом рассказали в прокуратуре региона.Так, 46-летний мужчина перевел 2,45 млн рублей за «Hyundai Santa Fe» из-за границы, но остался и без машины, и без денег.Еще 58-летний житель Гороховецкого района потерял почти 3 млн рублей, «инвестируя» в сомнительные проекты, а 29-летний «инвестор» из Вязников лишился 12 тысяч рублей и втянул в аферу приятельницу, которая потеряла 720 тысяч кредитных рублей.