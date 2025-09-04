Медучреждения региона начали вакцинацию населения в преддверии осенне-зимнего сезона.

Во Владимирской области стартовала масштабная прививочная кампания против гриппа. Медучреждения региона начали вакцинацию населения в преддверии осенне-зимнего сезона.Александровская районная больница начала вакцинировать население 25 августа, а Вязниковская ЦРБ – еще 22 августа, получив 6300 доз вакцины.Среди первых участников кампании – Областная детская клиническая больница, Владимирская ГБ №5 и Муромская ЦРБ. Жителям области рекомендуют обращаться в поликлиники для вакцинации, чтобы защитить себя от гриппа в период его сезонного обострения.