Изя приходит из школы и радостно докладывает папе:
- Пап, а я теперь не еврей! Мы анкеты заполняли, так я написал, что - русский.
- Русский, говоришь... Hу-ну. Ты в школу на машине ездил? Теперь будешь, как все русские, на трамвае.
Ребенок к маме:
- Мам .... я - русский.
- Ты раньше, что на обед ел? Курицу? Теперь будешь, как все русские, картошку.
Уже без прежней радости к деду:
- ...[аналогично]...
- Ты раньше на карманные расходы сколько получал? Червонец? Теперь - 50 копеек.
И вот семья усаживается за стол, взрослые принимаются за курицу, перед Изей - картошка. Взрослые улыбаются, перемигиваются и спрашивают у погрустневшего и молчавшего ребенка:
- Hу, каково оно быть русским?
- Вот только полчаса, как я русский, а как я уже вас - евреев - ненавижу!
еще анекдот!