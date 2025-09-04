На стадионе «Лыбедь» сыграют сборная города: чиновники, депутаты, бизнесмены, а также ветераны московского «Динамо».

Во Владимире 6 сентября пройдет «Матч Победы». Об этом рассказали в мэрии города. Игра посвященна 80-летию победы в ВОВ.На стадионе «Лыбедь» сыграют сборная города: чиновники, депутаты, бизнесмены, а также ветераны московского «Динамо».По данным «Чеснока», на открытие и закрытие потратят 800 тысяч рублей. Начало в 14:00. Напомним, ранее мы писали, что экс-футболист ФК «Торпедо» Владимира Боллоев вошел в тренерский штаб клуба.Во Владимире 6 сентября пройдет «Матч Победы». Об этом рассказали в мэрии города. Игра посвященна 80-летию победы в ВОВ.На стадионе «Лыбедь» сыграют сборная города: чиновники, депутаты, бизнесмены, а также ветераны московского «Динамо».По данным «Чеснока», на открытие и закрытие потратят 800 тысяч рублей. Начало в 14:00. Напомним, ранее мы писали, что