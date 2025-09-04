Обещал бизнесмену «гарантированные» победы в тендерах на поставку стоматологических материалов.

Бывший начальник отдела снабжения муромской больницы предстанет перед судом по обвинению в хищении более 5,3 млн рублей. Об этом сообщила прокуратура региона.По данным ведомства, игроман обещал бизнесмену «гарантированные» победы в тендерах на поставку стоматологических материалов, получая «откаты» от будущих контрактов. Таким образом он получил более 4,8 млн рублей.После увольнения мужчина обманул еще троих знакомых, пообещав цифровую технику со скидкой. Полученные 500 тысяч рублей он проиграл на ставках. Теперь ему грозит серьезное наказание.