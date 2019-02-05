Лиза Галкина добилась своего первого серьезного успеха. Наследница юмориста и Аллы Пугачевой выиграла свою первую медаль по плаванию.

Лиза Галкина добилась своего первогосерьезного успеха. Наследница юмориста и Аллы Пугачевой выиграла свою первуюмедаль по плаванию.На страничке пятилетней малышки появился пост о еедостижении. На фото она вместе с братом Гарри позируют с трофеем. Пользователисоцсети пожелали дочери дальнейших успехов."Умничка! Спобедой, Елизавета! Желаю новых побед тебе", "Лизонька! Поздравляю от души!Больших тебе успехов. Твой ролик, где ты плаваешь словно рыбка меня восхитил.Умничка и красавица", "Поздравляю, молодец, красавица, так держать",– прокомментировали добруюновость поклонники звездной семьи.Об увлечении Лизы Галкиной плаванием стало известно не так давно. Юмористна своей страничке в соцсетях размещал видеозапись, на которой девочка плаваетв бассейне, который находится в их загородномкоттедже. Тогда дочь смогла проплыть под водой 20 метров под водой.Добавим, что Лиза растет очень разносторонним ребенком. Помимозанятий плаванием наследница Примадонны учит французский язык и занимаетсятанцами. Видеоролики и снимки с детьми регулярно выкладывает в своихаккаунтах в соцсетях Максим Галкин.Как писали "Дни.ру", ранее Лиза удивила подписчиков своими взрослыми размышлениями. Она заявила, что ее мама "сама себе делает хуже", потому что не идет купаться в морской соленой воде, которая так полезна для здоровья.