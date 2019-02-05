Лиза Галкина добилась своего первого
серьезного успеха. Наследница юмориста и Аллы Пугачевой выиграла свою первую
медаль по плаванию.
Лиза Галкина добилась своего первого
серьезного успеха. Наследница юмориста и Аллы Пугачевой выиграла свою первую
медаль по плаванию.
На страничке пятилетней малышки появился пост о ее
достижении. На фото она вместе с братом Гарри позируют с трофеем. Пользователи
соцсети пожелали дочери дальнейших успехов.
"Умничка! С
победой, Елизавета! Желаю новых побед тебе", "Лизонька! Поздравляю от души!
Больших тебе успехов. Твой ролик, где ты плаваешь словно рыбка меня восхитил.
Умничка и красавица", "Поздравляю, молодец, красавица, так держать",
– прокомментировали добрую
новость поклонники звездной семьи.
Об увлечении Лизы Галкиной плаванием стало известно не так давно. Юморист
на своей страничке в соцсетях размещал видеозапись, на которой девочка плавает
в бассейне, который находится в их загородном
коттедже. Тогда дочь смогла проплыть под водой 20 метров под водой.
Добавим, что Лиза растет очень разносторонним ребенком. Помимо
занятий плаванием наследница Примадонны учит французский язык и занимается
танцами. Видеоролики и снимки с детьми регулярно выкладывает в своих
аккаунтах в соцсетях Максим Галкин.
Как писали "Дни.ру", ранее Лиза удивила подписчиков своими взрослыми размышлениями. Она заявила, что ее мама "сама себе делает хуже", потому что не идет купаться в морской соленой воде, которая так полезна для здоровья.