Работы, по условиям контракта, будут проводиться с 3 марта по 19 ноября 2025 года.

Школа №40 во Владимире будет капитально отремонтирована за 39 миллионов рублей. Исполнителем работ стало ООО «Престиж», выбранное через электронный аукцион, в котором участвовали четыре компании. Предложенная сумма оказалась самой низкой среди всех участников.Работы, по условиям контракта, будут проводиться с 3 марта по 19 ноября 2025 года. В рамках ремонта предусмотрены демонтажные работы, внутренняя отделка этажей, а также обновление систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, ремонт кровли и бассейна.Компания «Престиж» имеет опыт сотрудничества с администрацией Владимира и сейчас выполняет три контракта на общую сумму 69 миллионов рублей.