Женщина частично признала свою вину.

В Струнино Владимирской области 35-летняя женщина признана виновной в убийстве своего сожителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.Суд установил, что в апреле 2024 года в ходе конфликта, возникшего на почве ревности, она нанесла ему ножевое ранение в грудь. После этого потерпевший был госпитализирован, но вскоре скончался от массивной кровопотери. Женщина частично признала свою вину, утверждая, что не намеревалась убивать сожителя.Суд приговорил её к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.