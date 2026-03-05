В школе учитель дает детям задание написать сочинение, что бы оно заканчивалось словами ""мама у меня одна"".
Танечка пишет:
""Мама у меня самая лучшая, мы с ней вместе всё лето провели, в Грецию ездили, в море купались,..., мама у меня одна!!!""
Машенька пишет:
""Мы с моей мамой на дачу ездим, за грибами ходим, в речке купаемся,... мама у меня одна!""
Вовочка пишет:
""Прихожу вчера домой, голодный, мать полупьяная на диване перед телеком лежит... я к холодильнику - а там две несчасные бутылки пива, ну я взял одну и выпил..., а мать кричит: ""Вовочка, неси мне две бутылки пива!!!"", а я ей: ""Мама, у меня одна!!!""
еще анекдот!