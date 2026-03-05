В преддверии Международного женского дня депутат Государственной Думы Алексей Говырин встретился во Владимире с активистами Комитета семей воинов Отечества Владимирской области –

В преддверии Международного женского дня депутат Государственной Думы Алексей Говырин встретился во Владимире с активистами Комитета семей воинов Отечества Владимирской области – женами, матерями, бабушками и вдовами участников специальной военной операции. Общение состоялось в Штабе общественной поддержки «Единой России». За чашкой чая женщины смогли задать волнующие их вопросы и обсудить проблемы, с которыми сталкиваются семьи