Во Владимирской области осудили местного жителя, устроившего у себя дома в деревне Косьмино полноценную лабораторию по производству синтетических наркотиков. Об этом сообщили в

Во Владимирской области осудили местного жителя, устроившего у себя дома в деревне Косьмино полноценную лабораторию по производству синтетических наркотиков. Об этом сообщили в прокуратуре региона. Мужчина начал варить запрещённые вещества летом 2023 года. Он оборудовал под производство одно из помещений, закупил химикаты, прекурсоры и приступил к «работе». Полицейские пресекли деятельность лаборатории 3 октября. Из незаконного