Во Владимирской области Александровский городской суд поставил точку в деле о жестоком убийстве.

Трагическая история, развернувшаяся в одном из домов Александрова, завершилась вынесением приговора. Александровский городской суд поставил точку в деле о жестоком убийстве. Ранее судимый местный житель был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Сидели и выпивалиКак установило следствие, вечером 7 ноября 2024 года в доме проходило алкогольное. Вскоре между хозяином и его гостем — отчимом жены — вспыхнула ссора. Причиной конфликта стал незначительный повод, который, однако, привел к необратимым последствиям. В один миг бытовая перепалка превратилась в смертельную драму.На глазах у ребенкаВ приступе безудержной ярости хозяин дома схватил тяжелую сахарницу и с силой ударил ею по голове гостя. Хруст разбившегося фарфора стал лишь началом кошмара. Потерпевший, оглушенный ударом, рухнул на пол, но нападавший не остановился. Он продолжил избивать свою жертву, нанося удары руками и ногами по всему телу.В это время в доме находился несовершеннолетний сын осужденного. Испуганный криками и шумом, ребенок, чувствуя, что случилось нечто ужасное, поспешил позвонить своей тете — сестре отца — и попросил вызвать полицию. Его звонок стал отчаянной попыткой остановить насилие.«Несовершеннолетний сын осужденного, услышав шум в комнате, испугавшись, позвонил тётке — сестре отца и попросил вызвать полицию, что та и сделала», — подробности в прокуратуре региона.К сожалению, сотрудники правоохранительных органов и медики, прибывшие на место происшествия, не смогли спасти потерпевшего. От полученных травм, несовместимых с жизнью, мужчина скончался в Александровской ЦРБ.Решение судаНа суде обвиняемый частично признал свою вину, утверждая, что ударил потерпевшего лишь один раз, а остальные травмы могли быть получены в результате падения. Он сослался на сильное алкогольное опьянение, которое, по его словам, помешало ему вспомнить все обстоятельства трагедии. Однако собранные следствием доказательства и показания свидетелей опровергли его версию.Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, а именно: «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Учитывая тяжесть содеянного и тот факт, что осужденный ранее уже имел судимость за разбой, суд назначил ему суровое наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима.