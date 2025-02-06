Они предложили знакомому «решить вопрос» с полицией.

Адвокат из владимирской областной коллегии адвокатов №1 был осуждён на два года колонии за попытку «отмазать» знакомого от уголовной ответственности. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры и СУ СК по региону.В начале 2024 года два адвоката обманом сообщили своему знакомому о его причастности к преступлению, связанному с незаконным оборотом наркотиков, и предложили за 3 миллиона рублей «решить вопрос» с полицией. Для убедительности они изготовили подложный документ, якобы подтверждающий их сведения.Потерпевший, согласившись на условия, сообщил о происходящем сотрудникам полиции. Адвоката задержали при передаче поддельной взятки в размере 160 тысяч рублей и муляжа в 2,84 миллиона. Ему также назначен штраф в 350 тысяч рублей и временное лишение права заниматься адвокатской деятельностью.Дело его сообщника выделено в отдельное производство, а уголовное дело в отношении второго адвоката в настоящее время находится на рассмотрении в суде.