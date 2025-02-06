28-летний экс-адвокат Владимирской областной коллегии адвокатов проведет 2 года в колонии общего режима и заплатит штраф в 350 000 рублей. Также он не сможет 2 года работать по профессии. Все из-за

28-летний экс-адвокат Владимирской областной коллегии адвокатов проведет 2 года в колонии общего режима и заплатит штраф в 350 000 рублей. Также он не сможет 2 года работать по профессии. Все из-за того, что его признали виновным в попытке обмануть клиента на 3 миллиона рублей (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ). Мы