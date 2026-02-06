8–9 апреля в Ханты‑Мансийске состоится IX Международный молодёжный научно‑практический форум Нефтяная столица.

8–9 апреля в Ханты‑Мансийске состоится IX Международный молодёжный научно‑практический форум Нефтяная столица. Мероприятие соберёт молодых учёных, специалистов и представителей ведущих нефтегазовых предприятий, чтобы вместе обсудить ключевые вызовы и перспективы отрасли.Форум станет площадкой для диалога о технологическом суверенитете, подготовке кадров и экологической безопасности. Участники сосредоточатся на самых актуальных вопросах: как повысить эффективность нефтедобычи, внедрить инновации и цифровизацию в топливно‑энергетический комплекс, а также освоить арктические территории с учётом современных требований к устойчивому развитию.Программа форума насыщена разноформатными событиями. Гостей ждут пленарные дискуссии с участием отраслевых экспертов, конкурс инновационных проектов и тематические сессии. Особое внимание уделят поддержке молодёжи: в рамках форума пройдёт XXV Конференция молодых специалистов ТЭК, международный Нефтяной академический конгресс имени Фармана Салманова и финал профориентационного проекта ЭнерГений. Школьники и студенты смогут представить свои разработки, обменяться опытом и получить ценные рекомендации от профессионалов.Кроме того, участники смогут ознакомиться с передовыми технологиями на специализированной отраслевой выставке. Победители конкурсов получат гранты, сертификаты на повышение квалификации и предложения о стажировках в компаниях‑партнёрах. А школьникам‑победителям проекта ЭнерГений начислят дополнительные баллы к ЕГЭ.Форум Нефтяная столица — важный вклад в будущее Югры. Он не только помогает готовить свежие кадры для нефтегазовой отрасли, но и способствует внедрению новых технологических решений, укрепляющих экономику региона.