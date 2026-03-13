Москвичи смогут узнать интересные факты о пингвинах и увидеть чучела 10 видов этих птиц на тематической выставке в Дарвиновском музее.

Государственный Дарвиновский музей приглашает посмотреть на пингвинов. Тематическая выставка открылась на улице Вавилова. Там представили чучела 10 видов этих птиц, которые не умеют летать, но очень ловко погружаются на большую глубину и знают секрет выживания в экстремальных климатических условиях. Посетители увидят экспонаты из естественно-научных коллекций — от крупнейшего императорского пингвина до самого маленького представителя семейства. Классическая экспозиция сочетается с современными технологиями. Благодаря умным терминалам и цифровому гиду в музее можно узнать интересные факты о пингвинах — например, как эти птицы сохраняют тепло, добывают пищу, с кем дружат и каких врагов боятся.Татьяна Хижниченко, научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея: Здесь представлены голоса всех 18 типов пингвинов, что тоже любопытно — можно подойти и познакомиться. На этой выставке есть такой уникальный экспонат, как бескрылая гагарка. Это вымерший вид птиц, которые сначала назывались пингвинами. О том, как бескрылая гагарка стала бескрылой, а пингвины — пингвинами, тоже можно узнать на нашей выставке.