Блогеры и эксперты помогут с выбором профессии.

С 21 по 24 марта в Гостином Дворе все желающие смогут познакомиться со столичными колледжами, профессиями, которые они предлагают, и тенденциями на рынке труда.- Форум колледжей объединит более 60 городских, федеральных и частных организаций. Школьники и родители смогут подробнее узнать о специальностях, принять участие в мастер-классах, посетить лекции и выступления крупнейших работодателей и звездных экспертов, пообщаться со студентами и преподавателями, задать вопросы и получить индивидуальную консультацию по вопросам поступления, - рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Форум представит разные отрасли экономики Москвы: информационные технологии, транспорт, строительство, сферу гостеприимства, креативные индустрии, здравоохранение, образование и социальную сферу, финансы и торговлю, безопасность и право. Самое интересное о том, как построить карьеру в столице, расскажут эксперты, журналисты, блогеры, спортсмены и, конечно, сами работодатели.Также на площадке откроется профориентационная зона, где можно с помощью тестирования определить подходящую профессию. А приемные комиссии на форуме подскажут, как поступить на специальность мечты.