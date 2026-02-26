В донской столице начал работу XXIX Агропромышленный форум юга России.

В донской столице начал работу XXIX Агропромышленный форум юга России. На его открытии побывал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.Глава региона осмотрел стенды сельхозтехники и агрохимии. Там представили 180 новых образцов техники и продукцию 130 брендов агрохимии. В числе экспонентов, как крупные заводы, так и молодые компании.Помимо этого, на форуме презентовали первый российский зерноуборочный комбайн H820. Юрий Слюсарь поднялся в кабину и лично ознакомился с управлением этой машины. Также губернатору представили макет первого российского беспилотного гибридного трактора, комплекс лабораторно-полевого оборудования для исследования потоков зернового материала.Юрий Слюсарь отметил, что даже при непростых погодных условиях в последние два года Ростовская область остаётся в числе десяти крупнейших регионов страны по производству сельхозпродукции.Сельхозпроизводители региона активно пользуются федеральной поддержкой в части приобретения сельхозтехники по льготному лизингу. Мы продолжаем региональную программу субсидирования покупки сельхозтехники. За три года по ней закуплено более полутора тысяч единиц техники, произведенной отечественными предприятиями, — подчеркнул губернатор.