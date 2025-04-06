В Сочи возвращается долгожданная и любимая многими верующими горожанами выставка. Она же ярмарка, известная под названием Пасхальные традиции.
Уже на этой неделе в Сочи возвращается долгожданная и любимая многими верующими горожанами выставка. Она же ярмарка, известная под названием Пасхальные традиции.
Об этом сообщила пресс-служба администрации нашего города.
Гостей XXXV православной выставки-ярмарки ждет насыщенная программа, в которую входят:
- духовно-просветительские мероприятия,
- лектории,
- общение с представителями духовенства,
- выступления церковных хоров,
- поэтические чтения,
- творческие встречи.
Они также смогут посетить фотовыставку и увидеть репортажи о жизни Сочинской епархии.
Выставка-ярмарка Пасхальные традиции-2025 будет проходить с 8 по 13 апреля 2025 года в выставочном центре гранд-отеля Жемчужина.