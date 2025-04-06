В Сочи возвращается долгожданная и любимая многими верующими горожанами выставка. Она же ярмарка, известная под названием Пасхальные традиции.

Уже на этой неделе в Сочи возвращается долгожданная и любимая многими верующими горожанами выставка. Она же ярмарка, известная под названием Пасхальные традиции.Об этом сообщила пресс-служба администрации нашего города.Гостей XXXV православной выставки-ярмарки ждет насыщенная программа, в которую входят:- духовно-просветительские мероприятия,- лектории,- общение с представителями духовенства,- выступления церковных хоров,- поэтические чтения,- творческие встречи.Они также смогут посетить фотовыставку и увидеть репортажи о жизни Сочинской епархии.Выставка-ярмарка Пасхальные традиции-2025 будет проходить с 8 по 13 апреля 2025 года в выставочном центре гранд-отеля Жемчужина.