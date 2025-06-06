С 5 по 8 июня Владимир принимает участников Всероссийского образовательного форума "Импульс", собравшего 200 представителей из 80 регионов страны.

С 5 по 8 июня Владимир принимает участников Всероссийского образовательного форума "Импульс", собравшего 200 представителей из 80 регионов страны.Организатором мероприятия выступил Роспатриотцентр Росмолодёжи при поддержке правительства Владимирской области, регионального министерства молодежной политики, учебно-методического центра "Авангард" и Владимирского государственного университета. На торжественной церемонии открытия присутствовали вице-губернатор Владимир Куимов, митрополит Владимирский и Суздальский Никандр, руководитель Роспатриотцентра Елена Беликова и другие почетные гости.Форум стал площадкой для обсуждения актуальных вопросов патриотического воспитания граждан, особенно молодежи. В течение четырех дней участникам предстоит выработать единые подходы к этой важной работе, поделиться лучшими практиками и сформировать планы межрегионального сотрудничества. Как отметил Владимир Куимов, подобные мероприятия способствуют укреплению общероссийской идентичности и сохранению исторической памяти.Программа "Импульса" включает панельные дискуссии, мастер-классы и практические сессии, посвященные современным методикам воспитательной работы. Особое внимание уделяется вопросам взаимодействия между региональными центрами патриотического воспитания, органами власти и образовательными учреждениями. Участники форума представляют различные ведомства, отвечающие за молодежную политику, что позволяет рассматривать проблемы с разных профессиональных позиций.Руководитель Роспатриотцентра Елена Беликова подчеркнула, что Владимирская область была выбрана местом проведения не случайно – регион обладает богатым историческим наследием и успешным опытом патриотической работы. Митрополит Никандр в своем выступлении обратил внимание на духовно-нравственные аспекты воспитания подрастающего поколения, отметив важность сохранения традиционных ценностей.Форум проходит на базе Владимирского государственного университета, что создает благоприятную атмосферу для образовательного процесса. Участники смогут получить новые знания и познакомиться с инфраструктурой региона, посетить исторические места. Организаторы предусмотрели деловую и культурную программу, позволяющую комплексно подойти к обсуждаемой тематике.Подобные всероссийские мероприятия приобретают значимость в современных условиях. Они позволяют выработать согласованные решения, направленные на противодействие фальсификации истории, укрепление гражданского единства и формирование у молодежи чувства сопричастности к судьбе страны. Обмен опытом между регионами помогает тиражировать наиболее успешные практики патриотической работы.Итогом форума станет выработка конкретных рекомендаций по совершенствованию системы патриотического воспитания в РФ. Участники смогут использовать полученные знания в повседневной работе, применяя новые методики и формы взаимодействия с различными категориями граждан.