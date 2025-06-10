Полицейские накрыли крупные точки продаж контрафактных электронных сигарет в нескольких регионах России.

Полиция накрыла несколько крупных точек сбыта контрафактных электронных сигарет в разных регионах России.Так, в ходе контрольной закупки в крымской Алуште были выявлены два магазина с опасным фальсификатом. Организацией поставок и незаконным распространением больших партий продукции, в частности вейпов марки WAKA, состав которых не соответствует нормам безопасности, занималась группа лиц. Все участники задержаны и находятся под следствием. В Абакане (Хакасия) стражи порядка также изъяли особо крупную партию контрафакта: семь человек обвиняются в незаконном обороте никотиносодержащих изделий с поддельной маркировкой.Кроме того, в Москве и ещё ряде регионов были конфискованы несертифицированные крупные партии вейпов марок WAKA, Inflave, Geek Bar и других. Проверка показала, что в образцах WAKA содержится превышенная доза никотина, что представляет серьёзную угрозу для здоровья. При этом продукцию этого бренда чаще всего реализуют без какой-либо маркировки, что подпадает под уголовную ответственность.Эксперты предупреждают: употребление нелегальной продукции несёт в себе ряд рисков, поскольку неизвестен её состав. По словам президента НИО Здоровье нации Дмитрия Еделева, в таких вейпах нередко обнаруживают опасные вещества в концентрациях от капли до столовой ложки — чаще всего это тяжёлые металлы, канцерогены и токсины, добавляемые для усиления эффекта никотина.В контрафактных электронных сигаретах находят даже инфекции, вирусы и бактерии, поражающие лёгкие. Кроме того, низкокачественные изделия приводят к так называемым вейповым инфарктам, неврологическим расстройствам и онкологическим заболеваниям, — отмечает эксперт, чьи слова цитирует Газета.ру.По мнению Еделева, после резкого повышения акцизов на вейпы в 2024 году для большинства россиян качественная продукция стала почти недоступной. В то же время контрафакт предлагается по цене в 4–5 раз ниже оригинала.Остаётся без ответа и проблема массового доступа несовершеннолетних к этой и другой никотиносодержащей продукции, где необходимо в первую очередь навести порядок.