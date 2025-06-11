Певица Саша Савельева рассказала о сложной ситуации, в которую попала из-за своей доверчивости.

Певица Саша Савельева рассказала о сложной ситуации, в которую попала из-за своей доверчивости."Я просто хочу защищать свой труд!" – в отчаянии говорит певица в видео, которое опубликовала в своих соцсетях. По словам звезды, она уже несколько месяцев переносит релиз своих песен, так как не может получить готовый материал от звукорежиссера.Саша Савельева, сбежавшая от мужа в Москву по рабочим вопросам, столкнулась с новым предательством. По словам певицы, она долго работала над новым треком, песня была записана на двух языках и должна была стать хитом, но звукорежиссер, имя которого пока не называется, просто пропал."Звукорежиссер, с которым я работала, просто исчез и не отвечает ни мне, ни людям, с которыми я работаю", – пожаловалась Савельева.Певица призналась, что долго закрывала глаза на срывы со стороны необязательного коллеги, надеясь сохранить хорошие отношения, но ее лояльность не оправдалась. В итоге Савельева дала звукорежиссеру три дня на исправление ситуации. Она пригрозила, что если в течение этого времени он не выйдет на связь и не передаст весь материал, она озвучит его имя.Ситуация осложняется тем, что Саша Савельева работала со звукорежиссером без официального договора. Это означает, что привлечь его к юридической ответственности будет крайне сложно.История Саши Савельевой вызвала широкий отклик в социальных сетях. Поклонники выражают свою поддержку певице и надеются на скорейшее разрешение конфликта. Особое внимание привлекла реакция продюсера Иосифа Пригожина, который предложил коллеге помощь в решении проблемы.Однако Саша Савельева, несмотря на трудности, не теряет надежды на лучшее. Она продолжает работать над новыми проектами и верит, что справедливость восторжествует.