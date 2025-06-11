В Калуге открылся масштабный форум РВИО "История.РФ. День России".

Масштабный по числу мероприятий форум Российского военно-исторического общества "История.РФ. День России", приуроченный к государственному празднику страны и проводимый в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, открылся в Калуге, передает корреспондент РИА Новости.По словам организаторов, форум наполнен созидательными смыслами 1000-летней истории нашей страны и проводится в юбилейную дату Победы."В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мы вспоминаем великие победы наших предков и подвиги современников во имя Родины. Знаковые события военной истории и защиты суверенитета России, присоединение земель и расширение границ русского государства станут основными темами форума", - отметили в РВИО.Форум в течение двух дней объединит несколько научно-просветительских мероприятий РВИО, которые пройдут на разных площадках города Калуги.В рамках мероприятия пройдет межрегиональная конференция "Разработка государственных учебников по региональной истории", которая объединит авторские коллективы из 43 субъектов трёх федеральных округов (ЦФО, СЗФО, ПФО) России.Параллельно с ней в инновационном культурном центре города стартует лекторий "История.РФ. Калуга", в ходе которого участники обсудят с экспертами исторические основания и особенности информационных войн современности.Завершится форум в четверг: на Театральной площади пройдет массовое просветительское мероприятие "История.РФ: во имя России".