В Калуге открылся масштабный форум РВИО "История.РФ. День России".
Масштабный по числу мероприятий форум Российского военно-исторического общества "История.РФ. День России", приуроченный к государственному празднику страны и проводимый в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, открылся в Калуге, передает корреспондент РИА Новости.
По словам организаторов, форум наполнен созидательными смыслами 1000-летней истории нашей страны и проводится в юбилейную дату Победы.
"В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мы вспоминаем великие победы наших предков и подвиги современников во имя Родины. Знаковые события военной истории и защиты суверенитета России, присоединение земель и расширение границ русского государства станут основными темами форума", - отметили в РВИО.
Форум в течение двух дней объединит несколько научно-просветительских мероприятий РВИО, которые пройдут на разных площадках города Калуги.
В рамках мероприятия пройдет межрегиональная конференция "Разработка государственных учебников по региональной истории", которая объединит авторские коллективы из 43 субъектов трёх федеральных округов (ЦФО, СЗФО, ПФО) России.
Параллельно с ней в инновационном культурном центре города стартует лекторий "История.РФ. Калуга", в ходе которого участники обсудят с экспертами исторические основания и особенности информационных войн современности.
Завершится форум в четверг: на Театральной площади пройдет массовое просветительское мероприятие "История.РФ: во имя России".