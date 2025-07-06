Необычный вызов поступил накануне в поисково-спасательный отряд Владимира — на улице Белоконской, 6 бездомная собака провалилась в полуподвальное помещение и не могла выбраться. Прохожие

Необычный вызов поступил накануне в поисково-спасательный отряд Владимира — на улице Белоконской, 6 бездомная собака провалилась в полуподвальное помещение и не могла выбраться. Прохожие пытались помочь животному, но безуспешно — и тогда вызвали спасателей. Хотя отряд занимается исключительно спасением людей, в этот раз отказывать не стали. Пес был напуган, ранен и не подпускал никого к