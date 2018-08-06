Местному жителю может грозить как крупный штраф, так и наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего жителя города Мурома, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).Поздно вечером 27 июля текущего года на улице Советской в городе Муроме 55-лений мужчина, находящийся в общественном месте в неопрятном виде в состоянии сильного алкогольного опьянения, был остановлен сотрудниками патрульно-остовой службы МО МВД России «Муромский». Представившись, полицейские попросили мужчину предъявить документы, при проверке которых установили личность местного жителя, а также то, что ранее он был неоднократно судим и в настоящее время нигде не работает.После доставления в наркологический диспансер, муромлянин стал вести себя агрессивно. В присутствии граждан он оскорблял нецензурной бранью находящихся при исполнении служебных обязанностей сотрудников полиции, на замечания не реагировал. Мужчина был доставлен в отдел полиции.Напоминаем, что публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением – наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.