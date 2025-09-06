5 сентября, около 22.50, недалеко от Золотых ворот случилось ДТП. Мотоциклист на «Хонде» столкнулся с автомобилем «Лада», – сообщают в пресс-службе УМВД по Владимирской области. Очевидцы в

5 сентября, около 22.50, недалеко от Золотых ворот случилось ДТП. Мотоциклист на «Хонде» столкнулся с автомобилем «Лада», – сообщают в пресс-службе УМВД по Владимирской области. Очевидцы в соцсетях пишут, что это была машина Росгвардии. В пресс-службе управления Росгвардии по Владимирской области эту информацию подтвердили: Служебный автомобиль Росгвардии направлялся по сигналу “тревога” с включённой светозвуковой сигнализацией.