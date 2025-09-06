Детское здоровье, как его сохранить и укрепить: рекомендации врача-педиатра Городской больницы №2 г. Владимира Николая Тарабукина. Залог здоровья ребенка – внимание и забота. Одевайте

Детское здоровье, как его сохранить и укрепить: рекомендации врача-педиатра Городской больницы №2 г. Владимира Николая Тарабукина. Залог здоровья ребенка – внимание и забота. Одевайте малыша по погоде, обогащайте его рацион свежими фруктами и овощами, щедрыми на витамины, а также мясом, обеспечивающим организм полноценными белками. Помните, что приём витаминных комплексов должен осуществляться строго по назначению врача