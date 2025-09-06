По данным Владгидрометцентра, в городе в субботу и воскресенье, 6 и 7 сентября ожидается прохладная погода. Солнышка будет мало – переменная облачность. Ветер северный – до 8 м/с.

По данным Владгидрометцентра, в городе в субботу и воскресенье, 6 и 7 сентября ожидается прохладная погода. Солнышка будет мало – переменная облачность. Ветер северный – до 8 м/с. Температура днём около 20 градусов тепла. Осадков не ожидается. В понедельник, 8 сентября переменная облачность сохранится, ночью и утром местами возможен туман. Днём станет чуть теплее –