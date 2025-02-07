Земля относится к категории земель поселений и может использоваться для размещения магазинов, спортивных площадок и гостиниц.

Государственное акционерное общество ДОМ.РФ объявило о планах выставить на торги участок в центре Владимира, известный как Козий парк или Парк счастливых. Участок площадью 5,8 гектара расположен в 4 километрах от центра города и окружен современными многоквартирными домами и развитой инфраструктурой.Земля относится к категории земель поселений и может использоваться для размещения магазинов, спортивных площадок и гостиниц.Продажа намечена на 1 квартал 2025 года. Ранее эта территория находилась в управлении Владимирского государственного университета, однако в декабре 2022 года права на участок перешли к ДОМ.РФ. Государственная компания подчеркнула, что решения по использованию парка будут приниматься с учетом мнения местных жителей и властей.