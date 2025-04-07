Речь идет о передвижных комплексах.

На дорогах Владимирской области установят 23 камеры видеофиксации нарушений. Речь идет о передвижных комплексах.В региональном Минтрансе рассказали, где их разместят в период с 7 по 13 апреля. Водителей просят строго соблюдать скоростной режим и не нарушать ПДД. Камеры размещают для предотвращений аварийных ситуаций.Комплексы установят на трассах М-7, Р-132, на улице Лакина и Судогодском шоссе во Владимире, а также на дорогах Владимир — Юрьев-Польский — Переславль-Залесский, Юрьев-Польский — Кольчугино, Колокша — Кольчугино — Александров — Верхние Дворики, Владимир — Муром — Арзамас, Касимов — Муром — Нижний Новгород, Хохлово — Камешково — Ручей, Хохлово — Камешково — Ручей.Напомним, что в Покрове разбитую дорогу .