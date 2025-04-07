Видео со словам благодарности бойцов у себя в соцсетях опубликовал депутат Госдумы Игорь Игошин.

Волонтеры из Коврова отправили очередную партию гуманитарной помощи в зону проведения спецоперации.Речь идет о работе инициативной группы «Помощь СВО». Сейчас добровольцы передали автомобиль «Нива», который так ждали военнослужащие. Об этом в соцсетях сообщил депутат Госдумы РФ от Владимирской области Игорь Игошин.В ответ военные прислали видео со словами благодарности. Парламентарий опубликовал запись у себя на странице.«Они прислали видео-благодарность жителям города воинской славы Коврова. Волонтеры постоянно на связи с земляками и вносят большой вклад в нашу общую Победу!» — подчеркнул Игошин.Напомним, что ранее ветерана Зою Кислякову .