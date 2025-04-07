Три пожара в жилом секторе ликвидировали сотрудники МЧС за последние сутки. Так, в селе Чаадаево округа Муром загорелась баня. Площадь, охваченная огнем, составила 16 квадратных метров. В

Три пожара в жилом секторе ликвидировали сотрудники МЧС за последние сутки. Так, в селе Чаадаево округа Муром загорелась баня. Площадь, охваченная огнем, составила 16 квадратных метров. В Петушках произошел пожар в частном жилом доме. Пламя распространилось на 100 квадратных метров. Как сообщают в тревожном ведомстве, огонь перекинулся на гараж и автомобиль – сгорело еще 24