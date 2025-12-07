Он был гранатомётчиком мотострелкового взвода.

В Маленках простились с 45-летним бойцом СВО, который погиб 22 февраля 2025 года в районе населённого пункта Кременная Луганской Народной Республики. Об этом рассказали в газете «Коммунар».Службу на СВО мужчина проходил в должности гранатометчика мотострелкового взвода. Рядовой погиб при исполнении воинского долга.С бойцом простились родные, друзья и близкие на центральном кладбище города. Проститься с Александром пришли его родные, друзья и знакомые. Представители администрации выразили соболезнования семье. Церемония захоронения прошла с воинскими почестями.Ранее два жителя Камешковского района Владимирской области, 41-летний Василий Плотников и 45-летний Сергей Числов,в зоне проведения специальной военной операции.