Одиннадцатиклассники из Владимирской области участвуют в программе «Умницы и умники» на Первом канале. В прошедшую субботу ребята показали отличный результат и прошли в финал

Одиннадцатиклассники из Владимирской области участвуют в программе «Умницы и умники» на Первом канале. В прошедшую субботу ребята показали отличный результат и прошли в финал интеллектуального шоу. В этой игре в одном состязании вызвали на дорожки сразу двух участников из 33-го региона – Злату Езовских, воспитанницу Образовательного центра для одаренных «Прогресс» г. Владимир, и Ивана Арсентьева