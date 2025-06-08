В пятницу, 7 июня, на трассе «Владимир – Муром – Арзамас» вблизи поворота на Пестенькино произошло серьёзное ДТП с участием трёх автомобилей. Авария случилась около 15:25 неподалёку от

В пятницу, 7 июня, на трассе «Владимир – Муром – Арзамас» вблизи поворота на Пестенькино произошло серьёзное ДТП с участием трёх автомобилей. Авария случилась около 15:25 неподалёку от заправки рядом с пересечением с трассой М-12, сообщили в региональной Госавтоинспекции. По предварительной информации, 19-летний водитель Lada Priora, не имеющий прав, выехал на обочину, затем машину выбросило