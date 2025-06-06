Пекинка, Южка, Юрьевец, обход Суздаля: где жителей Владимирской области будут поджидать пробки? С наступлением теплого времени года, традиционно, на дороги вылезают ремонты и стройки. Сейчас

Пекинка, Южка, Юрьевец, обход Суздаля: где жителей Владимирской области будут поджидать пробки? С наступлением теплого времени года, традиционно, на дороги вылезают ремонты и стройки. Сейчас местные жители уже негодуют по поводу пробок в районе Юрьевца и на Южном объезде города. Все трассы — федеральные, принадлежат ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород. 5 июня Владимирскую область