Огромную свалку с промзоне «Яма» обнаружила природоохранная прокуратура. Неизвестные складировали там строительный и бытовой мусор, рассказали в пресс-службе ведомства. Сейчас тех, кто

Огромную свалку с промзоне «Яма» обнаружила природоохранная прокуратура. Неизвестные складировали там строительный и бытовой мусор, рассказали в пресс-службе ведомства. Сейчас тех, кто развел незаконную свалку, разыскивают. Из пресс-релиза прокуратуры области По результатам проверки прокуратурой будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные, в первую очередь, на ликвидацию несанкционированной свалки, привлечению виновных лиц к ответственности, недопущению подобных