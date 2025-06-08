В МЧС сообщили, что ураган прошелся по всей Владимирской области.

7 июня на территории Владимирской области бушевал ураган. Наибольшие повреждения сильный ветер нанес в Юрьев-Польском.Как сообщили в районной администрации, шквалистый ветер вырвал деревья с корнями, повредил здания и коммуникации.В региональном управлении МЧС сообщили, что ураган затронул всю Владимирскую область, но наибольшие разрушения зафиксированы именно в Юрьев-Польском. Здесь произошли массовые отключения электроэнергии, повалены десятки деревьев. К расчистке территорий подключились семь спасателей с спецтехникой.Городские службы оперативно приступили к ликвидации последствий стихийного бедствия.Как сообщается, сильно пострадал архитектурный ансамбль Михаило-Архангельского монастыря. Как сообщил игумен Афанасий Селичев, ураган серьезно повредил кровлю соборного храма и колокольни.