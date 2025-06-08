Изменения связаны с проведением аварийно-восстановительных работ на электроподстанции.

Маршруты некоторых владимирских троллейбусов временно изменятся. Об этом сообщили в мэрии Владимира. Такие меры потребовались в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на электроподстанции.Так, троллейбус № 1 будет следовать по маршруту «Театр Разгуляй — улица Горького — улица Балакирева».— Троллейбус № 7 — по маршруту «ВЭМЗ — улица Мира (Областная администрация) — улица Балакирева».— Троллейбус № 5 временно заменен автобусами, обозначенными как "5Т".(В мэрии уточнили, что все льготы, действующие на троллейбусе, сохраняются).— Троллейбус № 2 временно отменен.Остальные маршруты общественного транспорта работают в обычном режиме. Точная дата завершения ремонтных работа пока неизвестна, о ней сообщат дополнительно.