Работы ведутся ежедневно.

Специализированные бригады без остановки восстанавливают асфальтовое покрытие на муниципальных проездах.В данный момент специалисты Центра управления городскими дорогами благоустраивают внутренний проезд от девятнадцатого дома по улице Соколова-Соколенка до здания номер восемнадцать по улице Безыменского.На указанной территории идет локальная ликвидация выбоин с использованием передового струйно-инъекционного метода БЦМ.Подобный подход дает возможность оперативно и качественно заделывать трещины в дорожном полотне, гарантируя прочность покрытия на долгое время.Дорожники трудятся в ежедневном режиме без остановок, стремясь в кратчайшие сроки повысить удобство и безопасность поездок для местных автолюбителей.