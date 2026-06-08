Более ста юных шахматистов сразились на турнире.

Владимирская земля в очередной раз подтвердила статус одного из главных шахматных центров страны. 5 июня здесь состоялся стартовый этап Всероссийского фестиваля интеллектуальных видов спорта под названием «Сильные фигуры», собравший более ста амбициозных участников. Каждый из молодых спортсменов мечтал о заветной медали и возможности заявить о себе на федеральном уровне. Это уже третий случай, когда регион становится гостеприимным домом для столь представительного форума.Станислав Чесноков, занимающий пост заместителя министра физической культуры и спорта области, выразил радость по поводу того, что проведение шахматных встреч в рамках фестиваля стало доброй и значимой традицией. По его словам, подобные масштабные мероприятия эффективно стимулируют интерес подрастающего поколения к древней игре и успешно помогают выполнять ключевые задачи государственной программы «Спорт России». География турнира постоянно расширяется, привлекая новые таланты из самых разных уголков нашей федерации.История «Сильных фигур» началась еще в 2019 году. Инициаторами этого важного проекта выступили такие известные личности, как Александр Жуков, Софья Великая и Евгений Ковтун. Непосредственно шахматные поединки вошли в программу владимирского этапа с 2024 года. В текущем сезоне площадкой для интеллектуальных битв стал городской Дворец детского и юношеского творчества. Соревнования проводились в динамичной дисциплине «быстрые шахматы», где на раздумья в каждой партии игрокам выделялось всего 10 минут. Такой формат требовал от участников предельной концентрации внимания и молниеносной реакции.Своим мнением поделился и заслуженный наставник, старший тренер профильной спортивной школы Игорь Стожаров. Он подчеркнул, что его подопечные с нетерпением ждали возможности проявить себя в условиях серьезной конкуренции. По мнению опытного тренера, именно в такой атмосфере, в борьбе с действительно сильными оппонентами, и происходит качественный профессиональный рост, а также раскрываются будущие мастера мирового уровня.Церемония награждения стала торжественным финалом турнира, в ходе которой заслуженные награды получили двадцать четыре юных дарования. Среди девочек в самой младшей категории до 9 лет триумфатором стала Злата Лапшина, опередившая Софию Чекмаеву и Диану Егорычеву. У мальчиков того же возраста золото взял Михаил Тетерин, а Илья Мордюков и Богдан Кочетков заняли последующие ступени пьедестала. В возрастной группе до 11 лет среди девочек отличилась Алиса Бородина, за которой последовали Анастасия Кудряшова и София Ларионова. В мужском зачете этой же категории первенствовал Егор Пичугин, серебро досталось Максиму Зайцеву, а бронзу завоевал Данила Зуев.В возрастной категории до 13 лет у девушек лучший результат показала Мария Климова, в то время как Есения Матвеева и Ярослава Русакова стали призерами. Иван Разин возглавил таблицу у юношей, а второе и третье места разделили Владислав Гущин и Егор Бояркин. Наконец, в группе до 15 лет у девушек победила Анна Залеснова, оставив позади Ксению Ильину и Софию Кузьмину.Среди юношей этого возраста убедительную победу праздновал Ярослав Преображенский, второе место занял Платон Татьянин, а замкнул тройку лидеров Елисей Фадеев.На этом путь участников не заканчивается. Следующая встреча в рамках фестиваля «Сильные фигуры» запланирована на восемнадцатое июля. Она пройдет на территории Подмосковья, где акцент соревнований сместится на гольф. Там ожидается проведение масштабного международного матча, в котором в честной борьбе сойдутся сборные команды России и мира.